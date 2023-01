Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund: Versuchtes Tötungsdelikt am Dienstagabend - Zeugen gesucht!

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Deitertstraße in Dortmund-Hostedde am Dienstag, 10. Januar, gegen 22:10 Uhr suchen Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Bei der Tat war ein 34-jähriger Dortmunder lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile ist der Mann nicht mehr in Lebensgefahr. Der Täter ist aktuell noch flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen rief der Geschädigte selbst den Polizeinotruf, nachdem er von einem Mann mit einem Messer attackiert worden war. Die Tat ereignete sich in der Wohnung des 34-Jährigen, die sich in unmittelbarer Nähe der Straße In der Liethe befindet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache zu melden. Hinweisgeber wählen bitte die 0231/132-7441.

Hinweis für Medienschaffende: Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Ansprechpartnerin dort ist Staatsanwältin Yazir (0231-926 26121 oder 0172-3752758).

