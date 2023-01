Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Dortmund (ots)

Polizisten haben einen Autoaufbrecher in der Mallinckrodtstraße festgenommen. Bereits kurz nach der Tat wollte er das Diebesgut verkaufen.

Nach ersten Ermittlungen beobachteten Zeugen in der Nacht zu Donnerstag, 12.1., gegen 0 Uhr in Höhe Hausnummer 109 einen Mann, der sich an einem Auto zu schaffen machte. Er versuchte die Zeugen mit einer Bierflasche zu schlagen, diese wehrten sich mit Reizgas. Der Täter flüchtete. Polizisten konnte im Rahmen der Fahndung gegen 3.40 Uhr eine verdächtige Person im Bereich Alsenstraße feststellen. Augenscheinlich versuchte er gerade, Diebesgut an jemanden zu verkaufen. Aufgrund der Täterbeschreibung handelt es sich wahrscheinlich um den Mann, der zuvor das Auto aufgebrochen hatte.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann.

Der 35-Jährige wurde bereits einen Tag zuvor bei einem Diebstahl aus einem Auto auf frischer Tat angetroffen. Haftgründe lagen zu dem Zeitpunkt nicht vor.

Die Polizisten brachten den Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen, auch zu weiteren Taten, dauern an.

