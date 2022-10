Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 25 Jahre alter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:15 Uhr verlor ein 25-jähriger Daimler-Fahrer in Höhe der Auffahrt zur B 38a in Fahrtrichtung Neckarau die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verursachte er einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wie sich im Rahmen der Unfallermittlungen herausstellte, waren die Reifen des PKWs stark abgefahren. Ob der Reifenverschleiß aber tatsächlich unfallursächlich war, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Das Fahrzeug des 25-Jährigen, der unverletzt blieb, wurde daraufhin abgeschleppt.

