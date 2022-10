POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Whats-App-Betrug vereitelt- Verhaltenstipp der Kriminalpolizei

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 20:45 Uhr in der Walldorfer Straße. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam durch die Terrassentür in das Innere des Hauses ein und durchsuchte, sowie durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wurde unter anderem Schmuck von mehreren tausend Euro. Anschließend ...

