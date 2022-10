Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Jubiläumskonzert der Musikschule Sinsheim und des Landespolzeiorchesters Baden-Württemberg am 23.10.2022

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

30 Jahre Städtische Musikschule Sinsheim: Aus diesem besonderen Anlass spielen ein Orchester und Ensembles der Musikschule Sinsheim und das Landespolizeiorchester BW unter der Leitung von Prof. Stefan R. Halder zusammen ein Festkonzert am 23.10.2022 um 17.00 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim.

1. Konzertteil:

Sinfonieorchester der Musikschule Sinsheim unter der Leitung von Detlef Krispien

~Pause~

2. Konzertteil:

Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Prof. Stefan R. Halder

Johannes Brahms / Arr. Mark H. Hindsley

AKADEMISCHE FESTOUVERTÜRE

Joaquín Turina / Arr. Douglas McLain

SINFONIA SEVILLANA 1. Panorama 2. Por el río Guadalquivir 3. Fiesta en San Juan de Aznalfarache

Tobias Becker

JAZZ SUITE "12-9-6" Ballade, Latin

Änderungen vorbehalten

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

