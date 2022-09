Polizei Braunschweig

POL-BS: Auseinandersetzung in den Schloss-Arkaden

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schloss-Arkaden,

24.09.2022, 19.54 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in den Schloss-Arkaden wurden drei Personen durch Messerstiche verletzt.

Am Samstagabend geriet eine Gruppe von vier jungen Männern mit einer anderen Personengruppe in Streit. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung an den Massagestühlen im ersten Obergeschoss. Drei der jungen Männer wurden im Verlauf der Auseinandersetzung durch Messerstiche in die Beine verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat.

Die Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht jetzt nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

