Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Supermarkt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gartenstadt

25.09.2022, 21:00-00:00

Unbekannte steigen übers Dach ein und entwenden Geld aus Automaten

Am 26.09.2022 erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruchdiebstahl in einen Supermarkt in der Gartenstadt. Durch die eingesetzten Beamtinnen konnte vor Ort festgestellt werden, dass sich ein Loch in der Decke des Supermarktes befand.

Aufgrund der vorhandenen Spuren wurden, durch speziell geschulte Beamten, alle erforderlichen Spuren gesichert. Diese werden für das weitere Ermittlungsverfahren ausgewertet.

Ein, im Verkaufsraum aufgestellter Geldautomat, wurde gewaltsam geöffnet und Geld entwendet. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden am Gebäude und dem Geldautomaten. Ein bisher nicht bezifferter Betrag wurde aus dem Geldautomaten entwendet.

Die Beamtinnen fertigten eine Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahls in einen Supermarkt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell