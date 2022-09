Polizei Braunschweig

POL-BS: Rücksichtsloses Überholen führt zu Verkehrsunfall mit Verletzten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, B4

24.09.2022, 20 Uhr

Polizei sucht Zeugen zum Überholmanöver sowie zum Unfallgeschehen.

Am Samstagabend befuhren eine 58-Jährige und ein 54-Jähriger mit ihren Fahrzeugen die B4 von der A391 kommend in Richtung Gifhorm. Zeitgleich hatte ein Autofahrer im Gegenverkehr, also in Fahrtrichtung Braunschweig, trotz Überholverbots zu einem Überholmanöver angesetzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand überholte der Fahrer auf diese Weise mehrere Fahrzeuge und scherte auch nicht wieder ein, als ihm die beiden Fahrzeuge entgegenkamen.

Um einen Zusammenstoß mit diesem Überholer zu verhindern, bremste die Fahrerin des Audis stark ab und wich nach rechts aus.

Der hinter ihr fahrende Hyundai-Fahrer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Audi auf.

Durch den Aufprall wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die Polizei hat gegen den bislang unbekannten Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zudem muss sich der Fahrer des Hyundais wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum rechtswidrigen Überholvorgang, insbesondere zum Fahrzeugtyp, zum Kennzeichen oder zum Fahrer, machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/4763935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell