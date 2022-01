Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Grill entwendet - Zeugen gesucht

Wahrenholz (ots)

Am späten Abend des 28.12.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Kugelgrills von einem Grundstück in Wahrenholz. Bislang Unbekannte begaben sich auf die frei zugängliche Terrasse eines Neubaus an der Straße "Zur Alten Schmiede", diese liegt in der Dorfmitte.

Nach ersten Ermittlungen wurde der schwarze Grill zu Fuß vom Tatort weggebracht. Zeugen und Hinweisgeber, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Wesendorf, unter 05376 97656-0.

