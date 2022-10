POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebstahl aus Garage - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Poststraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei Täter. Ein 39-Jähriger parkte seinen Volvo und wurde von einer ihm unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Der PKW war zu diesem Zeitpunkt unverschlossen und seine Wertsachen befanden sich darin. Er bemerkte zwar, wie eine der Fahrzeugtüren geöffnet wurde, wurde ...

