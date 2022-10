Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Räderdieb auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht!

Ketsch (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05.15 Uhr kam es in der Hildastraße zu einem beinahe geglückten Diebstahl von Kompletträdern eines dort geparkten Mercedes-Benz. Dieser wurde mit Backsteinen aufgebockt, drei der Räder abmontiert und vor einem Haus zum Abtransport deponiert. Die Halterin des Fahrzeuges, die dies beobachtete, konnte der alarmierten Polizei eine Beschreibung des Täters abgeben. Durch eine Sofortfahndung konnte im Umkreis ein Fahrer eines PKW festgestellt werden, auf den die Beschreibung zutraf. Im Fahrzeug konnte jedoch kein Diebesgut und lediglich diverses Werkzeug festgestellt werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter: 06202-2880.

