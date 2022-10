POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: 21-jähriger Fahrraddieb festgenommen

Edingen-Neckarhausen (ots) - Hoher Sachschaden entstand am späten Nachmittag gegen 16.00 Uhr beim Ausbruch eines Feuers in einem Wohngebäude in der Fichtenstraße. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Das Erdgeschoß des Gebäudes brannte jedoch völlig aus. Laut Feuerwehr entstand am Gebäude ...

mehr