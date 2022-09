Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern und B 38 Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bad Bergzabern und B 38 (ots)

Am Mittwoch, 31.08.2022, gegen 13:20 Uhr, fuhr die 28-jährige Fahrerin eines grauen Pkw VW Polo mit SÜW-Kennzeichen von einem Tankstellengelände auf die Weinstraße in Richtung Bahnhof auf. Während der Beschleunigung ihres Pkw fuhr ein nachfolgender Motorradfahrer hinter dem Pkw her und soll die Pkw-Fahrerin so laut beleidigt haben, dass es im Fahrzeuginnenraum wahrnehmbar gewesen sei. Im Laufe der Weiterfahrt habe der Motorradfahrer die Autofahrerin überholt und mehrmals ausgebremst. Auf der B 38, in der Ortslage Niederhorbach, wollte die Pkw-Fahrerin den sehr langsam fahrenden Motorradfahrer überholen. Der Motorradfahrer beschleunigte jedoch wieder, sodass beide, trotz Gegenverkehr, kurzzeitig auf gleicher Höhe fuhren. Die Pkw-Fahrerin bremste daraufhin stark ab und setzte sich wieder hinter den Motorradfahrer. Beim Abbiegen in Richtung Heuchelheim habe sich der Motorradfahrer mit erhobenem Mittelfinger von der Pkw-Fahrerin verabschiedet. Gegen den 26-jährigen Motorradfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung ermittelt. Zeugen des Verkehrsvorganges werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

