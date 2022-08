Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Präventionsexperten vor Ort

Edenkoben (ots)

Menschen um ihr hart Erspartes zu betrügen - dass kann und darf nicht sein. Mit immer neuen und dreisten Maschen verbunden mit unterschiedlichen Manipulationen versuchen Ganoven, an die Ersparnisse, Bankdaten und Wertsachen insbesondere älterer Menschen zu gelangen. Speziell zu den Kriminalitätsphänomenen "Enkeltrick, Gewinnversprechen und falsche Polizeibeamte" gaben PHK`in Bianca Erbacher und PHK Johannes Barra von der Zentralen Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz den zahlreichen Interessierten Tipps und Verhaltensweisen. Alleine im Bereich der Polizei Edenkoben gab es im zurückliegenden Jahr 291 Betrugsfälle, bei denen Unbekannte versuchten, an fremdes Geld zu gelangen. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen. Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: "Hilf mir bitte!" Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden. Die Fachleute der Zentralen Kriminalprävention bieten auch telefonische Beratungen an und kommen nach Terminvereinbarung notfalls auch vor Ort. Sie sind erreichbar unter der Telefonnummer 0621 9630.

