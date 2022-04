LPI-NDH: Angetrunkenen Fahranfänger gestoppt

Nordhausen (ots) - Eine Gartenlaube ist am Montagmorgen in einer Kleingartenanlage in Salza abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf eine Nachbarlaube über. Kurz vor 6 Uhr zog schwarzer Rauch über die Anlage. Die Kriminalpolizei war am Morgen am Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hiernach ist der Brand offensichtlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Verletzte gab es nicht. Zur ...

