POL-PDLD: Altdorf - Ungesicherte Ladung

Germersheim (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 0 und 11 Uhr mehrere Barhocker aus dem Außenbereich einer Bar in der Straße An Fronte Diez in Germersheim. Der Wert des Diebesgutes beträgt zirka 200 Euro. Laut dem Inhaber sei es bereits vor zwei Wochen durch Unbekannte zu einem weiteren Diebstahl gekommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an ...

