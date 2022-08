POL-MI: Überholmanöver endet im Straßengraben

Porta Westfalica (ots) - Während eines Ampelausfalls ist es am Mittwochnachmittag an der Auffahrt zur A2 an der Kreuzung Holtruper Straße/Am Autohof zur Kollision zweier Autos gekommen. Dabei erlitt ein 49-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen leichte Verletzungen. Ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt verließ der Polizei zufolge mit seinem VW Passat um kurz nach 16 Uhr den Autohof, um geradeaus zur ...

