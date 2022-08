Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren nach Ampelausfall

Porta Westfalica (ots)

Während eines Ampelausfalls ist es am Mittwochnachmittag an der Auffahrt zur A2 an der Kreuzung Holtruper Straße/Am Autohof zur Kollision zweier Autos gekommen. Dabei erlitt ein 49-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen leichte Verletzungen.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt verließ der Polizei zufolge mit seinem VW Passat um kurz nach 16 Uhr den Autohof, um geradeaus zur Autobahnauffahrt in Richtung Hannover zu gelangen. Dabei kam es laut den Beamten zum Zusammenstoß mit dem aus Sicht des 30-Jährigen von rechts kommenden VW Polo des Bad Oeynhauseners. Der war zu diesem Zeitpunkt auf der Holtruper Straße geradeaus in Richtung Hausberge unterwegs. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt.

