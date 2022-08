POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weingarten (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Kiosk des Sportvereins in Weingarten einzubrechen. Die Täter gingen ohne Beute aus, verursachten allerdings Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

