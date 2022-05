POL-MA: Heidelberg: Schwerer Raub am Bismarckplatz; eine Person mit Flasche niedergeschlagen; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Die gegen 7.30 Uhr begonnene Blockade der B 37 aus Richtung Mannheim war nach rund zwei Stunden gegen 09.30 Uhr beendet. Insgesamt blockierten elf Personen die Straße an der Abfahrt in Richtung Vangerowstraße (sechs, davon vier angeklebt) und in Richtung Bergheimer Straße in Höhe Yorkstraße (fünf, davon vier angeklebt). Die mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebten Hände der Personen ...

mehr