Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit gestohlenem Auto Unfall verursacht - Fahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim (ots)

Am späten Samstagabend kam es in der Lüderitzstraße im Stadtteil Rheinau zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Autos beschädigt wurden - der Unfallverursacher kam ins Gefängnis.

Der 44-jährige Fahrer eines Dacia verlor gegen 21.55 Uhr die Kontrolle über das Auto, streifte dabei einen geparkten Opel und stieß dann in einen geparkten Skoda der wiederum auf einen stehenden Hyundai geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich im Gesamten auf mehr als 5.000 Euro beläuft. Bei der Unfallaufnahme vor Ort kam der alleinbeteiligte Unfallverursacher schwankenden Schrittes auf die Beamten zu und gab dabei gleich an Amphetamin konsumiert zu haben. Dem nicht genug gestand der Mann auch den Dacia, der anschließend abgeschleppt werden musste, zuvor entwendet zu haben. Zu guter Letzt teilte der 44-Jährige noch mit, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Eine noch vor Ort durchgeführte Überprüfung aller Aussagen bestätigten die Angaben des unverletzten Mannes, der daraufhin festgenommen wurden. Ein freiwilliger Drogentest im Polizeirevier Mannheim-Neckarau war allerdings nicht nur positiv auf Amphetamin, sondern ergab auch Hinweise auf einen Konsum von THC. Der Dacia wurde bereits am Samstagnachmittag von der Besitzerin in Mannheim-Sandhofen als gestohlen gemeldet.

Der 44-Jährige gelangt nun wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Folgetag wurde der Mann dem Richter im Amtsgericht Mannheim vorgeführt, woraufhin der 44-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

