POL-MA: Gem. Dielheim: Autofahrerin bleibt auf A 6 mit Benzinmangel liegen - Frau hatte auch keine Fahrerlaubnis

Heidelberg (ots) - Am Montag, 17.10.2022, in der Zeit zwischen ca. 07.30 Uhr bis ca. 18.30 Uhr wurde offenbar ein Pferd, das auf einer Koppel eines Reiterhofs in Kirchheim stand, mittels eines scharfen Gegenstands im Halsbereich verletzt. Der Eigentümer bemerkte dies am Montagabend und verständigte Tierärztin und Polizei. Der Wallach musste mit mehreren Stichen genäht werden. Aufgrund des Aussehens der Wunde sowie der ...

