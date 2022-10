POL-MA: Schriesheim; Rhein-Neckar-Kreis: Vandalen unterwegs; Zeugen gesucht

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am gestrigen Dienstag, zwischen 11 und 15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einem Baumarkt und Gartencenter in der Straße "Passein" eine Vitrine auf und entwendete mehrere hochwertige Gartenscheren im Wert von mehreren hundert Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr