Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt, Täter vorläufig festgenommen

Plettenberg (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Herscheider Straße zunächst zu einem Ladendiebstahl, bei dem sich ein 23-Jähriger eine Schachtel Zigaretten in die Hosentasche steckte und den Markt verlassen wollte. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passierte, lief eine aufmerksame Mitarbeiterin dem 23-Jährigen hinterher und konnte ihn festhalten. Der Tatverdächtige riss sich los und flüchtete aus dem Laden. Bei Eintreffen der Kollegen war der 23-Jährige dann wieder vor Ort, nachdem ihn ein Angehöriger zurückbrachte, um die gestohlene Ware zu bezahlen. Hierfür war es jetzt allerdings zu spät. Die Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl. Der Tatverdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und konnte sich vor Ort nicht ausweisen. Infolgedessen wurde er durch die Kollegen vorläufig festgenommen. (dom)

