St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe des Autobahndreiecks Hockenheim, ein Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen. Eine 31 - jährige VW-Fahrerin fuhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei kam es zum Auffahrunfall mit den hinterherfahrenden Fahrzeugen. Durch den Aufprall lösten die Airbags in einem unfallbeteiligten Mercedes aus. Die 34-jährige Fahrerin sowie ihre 38 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 26.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme war der linke und mittlere Fahrstreifen zwischen 17:45 Uhr und 18:50 Uhr gesperrt.

