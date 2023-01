POL-DO: Bekämpfung von kriminellen Strukturen - Polizei kontrolliert in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0046 Polizisten haben einen Autoaufbrecher in der Mallinckrodtstraße festgenommen. Bereits kurz nach der Tat wollte er das Diebesgut verkaufen. Nach ersten Ermittlungen beobachteten Zeugen in der Nacht zu Donnerstag, 12.1., gegen 0 Uhr in Höhe Hausnummer 109 einen Mann, der sich an einem Auto zu schaffen machte. Er versuchte die Zeugen mit einer Bierflasche zu schlagen, diese wehrten sich mit ...

