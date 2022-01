Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Polizei sucht nach rechtmäßigem Besitzer einer Schmuckschatulle

Lübeck (ots)

Bereits am 11.12.2021 stellten Beamte der Polizeistation Stockelsdorf ein Schmuckkästchen mitsamt Inhalt sicher, nachdem ein Spaziergänger am Morgen auf die Schatulle aufmerksam geworden ist. Die mit braunem Kunstleder überzogene Box lag unverschlossen in einem Durchgang zu einem Grundstück in der Segeberger Straße in Stockelsdorf. In dem Schmuckkästchen befanden sich u.a. Ketten und Silberlöffel.

Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer liegen der Polizei bislang nicht vor. Ein Diebstahl der Gegenstände kann nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang erbittet die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau daher um Auskünfte zu den rechtmäßigen Besitzern oder zur Herkunft des Schmuckkästchens, die unter der Rufnummer 0451-2207557 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

