POL-DO: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest - Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0067

Als Polizeibeamter oder -beamtin kennt man seine Pappenheimer irgendwann... Dass dieses gute Gedächtnis für Gesichter zum Erfolg führen kann, haben Einsatzkräfte der Polizei Dortmund am Montagabend (16. Januar) bewiesen. Denn im Rahmen der Streife fiel ihnen gegen 21.55 Uhr auf der Stahlwerkstraße ein Mann auf, der ihnen aus mehreren vergangenen Einsätzen bereits als Drogendealer bekannt war. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle.

Und die brachte wenig Überraschendes zum Vorschein: In seinen Taschen fanden sie nicht nur zwei Mobiltelefone, die sie sicherstellten, sondern auch mehrere so genannte "Bubbles" mit Kokain und Crack. Weil es Hinweise auf weitere Betäubungsmittel in der Wohnung des 46-jährigen Dortmunders gab, wurde bei der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für diese erwirkt. In der Wohnung fand ein Rauschgiftspürhund weiteres Kokain. Alle Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher und brachten den 46-Jährigen ins Polizeigewahrsam.

Mittlerweile sitzt er nach der Vorführung bei einem Haftrichter in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

