Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrer stößt mit Lkw zusammen: Mordkommission ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0066

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht zu Mittwoch (18.1.2023, 00:35 Uhr) bei Hamm als Falschfahrer in Richtung Oberhausen auf die Autobahn 2 und steuerte seinen VW Golf auf der Fahrbahn, die in Richtung Hannover führt, in den Lkw eines 36-jährigen Mannes. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Da der Anfangsverdacht eines erweiterten Suizids besteht, ermittelt eine Mordkommission. Für die Unfallaufnahme waren in der Nacht u.a. Spezialisten des Polizeipräsidiums Dortmund für Verkehrsunfallaufnahmen im Einsatz. Die A 2 war zwischen den Anschlussstellen Hamm und Bönen bis 7.20 Uhr gesperrt.

Die Polizei nahm den 46-jährigen Autofahrer vorläufig fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den 40-Tonner und den VW Golf musste die Polizei abschleppen lassen.

Weitere Fragen beantwortet Herr Carsten Dombert von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter Tel. 0231/926 26102.

