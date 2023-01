Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0064

Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am 10. Januar von einem Auto angefahren und dadurch leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der junge Dortmunder war seinen ersten eigenen Angaben zufolge gegen 18.15 Uhr auf dem nördlichen Bürgersteig des Wambeler Hellwegs in Richtung Osten unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 wollte er die dortige Einfahrt passieren. Ein aus der Einmündung kommender Pkw ließ demnach zunächst einen vor ihm fahrenden weiteren E-Scooter-Fahrer passieren. Als der 14-Jährige vorbeifuhr, fuhr jedoch auch das Auto an. Durch die Kollision stürzte der Teenager. Er suchte im Nachgang selbständig einen Arzt auf.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall und das beteiligte Auto gesehen haben. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort in westliche Richtung, ohne Kontakt zu dem 14-Jährigen aufzunehmen. Es soll sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, kurze dunkle Haare, mittleres Alter.

Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Körne unter Tel. 0231/132-3321.

