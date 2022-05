Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im "Dögginger Tunnel" (14.05.2022)

Bräunlingen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Motorradfahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 31. Ein 53-jähriger Motorradfahrer war mit einer BMW GS in Richtung Donaueschingen unterwegs und wollte auf der zweispurigen Fahrbahn im "Dögginger Tunnel" ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Dabei übersah er einen 52-jährigen Fahrer eines 5-er BMW, der ebenfalls zum Überholen des Autos angesetzt hatte und sich neben dem Zweirad befand. Der Motorradfahrer streifte den BMW und stürzte, blieb dabei aber unverletzt. An seiner GS entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell