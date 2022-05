Singen (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstag in der Zeit von 13.45 - 18.45 Uhr in der Friedenstaße in Singen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese gezielt nach Wertgegenständen. Die Schadenshöhe am Einstiegsbereich dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier ...

