Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brigachtal

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnhausbrand (15.05.2022)

Brigachtal (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 02.40 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Hauptstr. in Brigachtal Ortsteil Klengen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und das Nachbarhaus verhindert werden. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass durch das Brandgeschehen niemand verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400.000 EUR. Zur Ermittlung der Brandursache befanden sich Beamte des Polizeireviers Villingen und des Kriminaldauerdienstes Singen vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehren Brigachtal, Villingen, Bad Dürrheim und Tuningen waren mit 62 Kräften vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

