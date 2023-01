Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen: Schüsse aus einem Auto abgegeben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0062

In der Dortmunder Innenstadt sind am Montagabend (16. Januar) aus einem Auto Schüsse abgegeben worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Vorangegangen war dem Vorfall offenbar ein Streit zwischen den Insassen zweier Fahrzeuge.

Ein 35-Jähriger aus Essen befuhr seinen ersten eigenen Angaben zufolge gegen 22.20 Uhr den Innenstadtwall, hinter ihm ein weiterer Mann aus Essen (28) in seinem Fahrzeug. Im Bereich des Bahnhofes, an einer dortigen Ampel, bemerkte der 35-Jährige eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 28-Jährigen und den Insassen eines weiteren Fahrzeugs. Die Essener setzten ihren Weg weiter fort und bogen anschließend in die Brinkhoffstraße ab. Während der Fahrt nahmen die beiden Männer Schussgeräusche wahr und fuhren schließlich auf der Brinkhoffstraße im Bereich einer dortigen Unterführung rechts ran. Anschließend sahen sie, wie aus dem geöffneten Beifahrerfenster eines an ihnen vorbeifahrenden Wagens ein Schuss in Richtung ihrer Fahrzeuge abgegeben wurde - vermutlich aus einer Art Schreckschusspistole. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend über die Schützenstraße in Richtung Norden.

Die Fahndung danach verlief negativ.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall und/oder das flüchtende Auto beobachtet haben. Es soll sich dabei um einen silbernen Mercedes - offenbar eine C-Klasse - mit Düsseldorfer Kennzeichen gehandelt haben. Möglicherweise gefolgt von einer Kombination der Buchstaben G und X. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: blonde Haare, blaue Augen, ca. 185 cm groß. Offenbar bestand zudem ein Zusammenhang zu einem BMW mit Dortmunder Kennzeichen, mit dessen Insassen es zuvor zu den verbalen Streitigkeiten gekommen war.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell