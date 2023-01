POL-DO: Zivilcourage - Frau hilft Kind und wird attackiert - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0057 Ein 31-jähriger Mann aus Schwerte ist in der Dortmunder Innenstadt in der Nacht zu Samstag (14. Januar) von einer vierköpfigen Personengruppe angegriffen und beraubt worden. Die Polizei nahm kurze Zeit später vier Tatverdächtige fest. Der 31-Jährige war den ersten Zeugenangaben zufolge gegen 3.30 Uhr auf der Balkenstraße in ...

