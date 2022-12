Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Radevormwald (ots)

Auf der Hohenfuhrstraße ist am Donnerstag (1. Dezember) ein grauer Ford von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. An dem Ford entstand dabei ein Schaden von geschätzt 1000 Euro. Der Ford parkte zur Unfallzeit in einer Parktasche neben einer Sparkassen-Filiale in der Hohenfuhrstraße. Ein 56-jähriger Radevormwalder und seine Frau saßen in dem Wagen. Etwa fünf Meter hinter ihnen parkte um 14:30 Uhr ein schwarzer Kleinwagen aus. Beim Rangieren auf dem angrenzenden Parkplatz touchierte der Kleinwagen rückwärts den Ford, fuhr dann jedoch auf die Uelfestraße und entfernte sich. An dem Ford entstand bei der Kollision ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die beiden Zeugen geben an, dass am Steuer des flüchtigen schwarzen Kleinwagens eine etwa 30 Jahre alte Frau saß. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

