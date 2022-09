Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg (mit Bild)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Polizei sucht Eigentümer*in eines hochwertigen Fundfahrrades

Bereits am 04. September 2022 wurde gegen 08.30 Uhr durch einen Anwohner der Chiemseestraße in Höhe der Hausnummer 1 ein hochwertiges Trekkingrad der Marke KTM, Modell "Life" aufgefunden. Das Fahrrad hat einen grau-schwarzen Rahmen, eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 27-Gang-Kettenschaltung. Sattel, Lenkergriffe und Felgen sind schwarz. Zudem ist es vorne mit einer Federgabel ausgestattet. Am Rahmen sind zwei Getränkehalter angebracht, am Sattelrohr befindet sich eine Tasche mit Fahrradzubehör. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, oder Angaben zu dessen Herkunft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden. Tel.: (04471) 18600

