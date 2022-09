Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressmeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Drantum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am heutigen Morgen kam es gegen 08.00 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 86-jähriger Fahrer einer dunkelgrünen Mercedes Sattelzugmaschine samt grünem Planenauflieger, wohnhaft in Wiesmoor, und ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW befuhren in genannter Reihenfolge die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Bereich der dortigen 2+1-Verkehrsführung setzte der PKW-Fahrer zum Überholen an. Als er die Sperrfläche bemerkte, brach er den Überholvorgang ab. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der LKW-Fahrer etwas nach rechts aus. Die Zugmaschine geriet in die aufgeweichte Berme, wodurch der 86-Jährige die Kontrolle über seinen 40-Tonner verlor. Sein Gespann kam in der Berme zum Stillstand. Es entstand Sachschaden am LKW des Wiesmoorers. Auch die Berme wurde massiv aufgewühlt. Der PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Art seiner Unfallbeteiligung zu kümmern. Die Zugmaschine des 86-Jährigen wurde durch einen hiesigen Landwirt auf eine nahe gelegene Straße (Herzog-Erich-Weg) geschleppt. Sein Fahrzeug war im Anschluss wieder fahrbereit. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers sowie zu seiner Person liegen keine weiteren Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04472) 932180 entgegen.

