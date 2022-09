POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek OT Drantum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am heutigen Morgen kam es gegen 08.00 Uhr auf der Bundesstraße B72 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 86-jähriger Fahrer einer dunkelgrünen Mercedes Sattelzugmaschine samt grünem Planenauflieger, wohnhaft in Wiesmoor, und ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW befuhren in genannter Reihenfolge die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. ...

mehr