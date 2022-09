Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens

Am Mittwoch, 28. September 2022, zwischen 08.00 Uhr und 16.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Pastorenbusch das amtliche Kennzeichen eines Kfz-Anhängers. Der Anhänger stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus seines 26-jährigen Eigentümers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 28. September 2022 kam es gegen 07.00 Uhr auf dem Alten Emsteker Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Braunsberger Straße aus Richtung Fichtenallee kommend in Fahrtrichtung Alter Emsteker Weg. In Höhe des Kreuzungsbereiches beabsichtigte er, die Straße Alter Emsteker Weg zu überqueren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten PKW eines 30-Jährigen aus Emstek. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der PKW des Cloppenburgers gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW eines 31-Jährigen aus Essen (Oldenburg) gestoßen. Der Cloppenburger erlitt einen Schock, der Emsteker blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt 13500 Euro.

Emstek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 28. September 2022, wurde gegen 15.05 Uhr in der Straße Zum Bruch ein 58-jähriger Mann aus Höltinghausen auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 28. September 2022, wurde gegen 15.45 Uhr auf der Haselünner Straße ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. September 2022, kam es gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße B68 (Cloppenburger Straße) zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr die B68 aus Fahrtrichtung Quakenbrück kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Da er nach Löningen abbiegen wollte, lenkte er sein Fahrzeug auf die dortige Linksabbiegespur. Aufgrund einer rot zeigenden Ampel musste er anhalten. Aus ungeklärter Ursache setzte er sein Fahrzeug plötzlich zurück und beschädigte hierdurch einen hinter ihm stehenden schwarzen PKW AUDI A3 einer 19-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Hierdurch entstanden Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 500 Euro. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt bei grün zeigender Ampel über die Nordwest-Tangente unerlaubt in Fahrtrichtung Löningen fort. Zum Unfallverursacher kann lediglich angegeben werden, dass das Heck des Aufliegers weiß war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

