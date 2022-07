Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220727 - 0817 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Naturlehrpfad zerstört

Frankfurt (ots)

(lo) Am Montagmittag (25. Juli 2022) nahm das 14. Polizeirevier in der Heinrich-Becker-Straße eine Diebstahlsanzeige zum Nachteil einer in Nieder-Eschbach ansässigen Umweltorganisation auf.

Ein Mitglied der Umweltorganisation stellte an sechs Naturschutzkästen, die am Naturlehrpfad am Mühlgraben aufgestellt sind, diverse Aufbruchsspuren fest. Die darin befindlichen Naturplakate samt Magnete wurden von bislang unbekannten Tätern gestohlen.

Auch bemerkte das Mitglied, dass die Diebe das Infoschild, welches die Besucher des Naturlehrpfades auf bestimmte Regeln und die Benutzung aufmerksam machen soll, aus der Halterung gerissen wurde.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 11400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

