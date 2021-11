Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Söllingen - Brandgeruch löst Einsatz aus

Rheinmünster, Söllingen (ots)

Der Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr im Hausflur Brandgeruch wahrgenommen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Nach einer ausgiebigen Suche nach der Quelle des Geruchs, konnten die Wehrleute aus Rheinmünster einen Kurzschluss ausfindig machen. Die Bewohner haben während der Überprüfung vorsorglich ihre Wohnungen verlassen, konnten anschließend aber wieder in diese zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

/jv

