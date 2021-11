Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ohne Bremsen und Reifenprofil unterwegs

Bühl (ots)

Mit leichten Verletzungen endete am Mittwochnachmittag eine Fahrradfahrt eines 29-Jährigen. Der Zweiradfahrer soll kurz vor 17 Uhr auf dem Gehweg entlang der Industriestraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. In der Folge fuhr offenbar ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus dem Gelände einer Tankstelle und kollidierte mit dem Radfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften am Fahrrad keine Bremsen montiert und das Reifenprofil mangelhaft gewesen sein. Bei dem Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bühl verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

