Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220727 - 0814 Frankfurt-Niederrad: Wettbüro überfallen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen Dienstag, den 26. Juli 2022, gegen 23.00 Uhr, ein Geschäft für Sportwetten in der Melibocusstraße. Der Täter bedrohte die alleine anwesende 22-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren tausend EUR flüchtete er aus dem Laden in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als etwa 190 cm groß, mit dunkler Hautfarbe. Trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Bauchtasche sowie eine schwarze FFP 2 Maske. War auch sonst dunkel gekleidet.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Rufnummer 069-75551299 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell