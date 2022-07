POL-F: 220726 - 0811 Frankfurt-Niederrad: Festnahme nach Einbruchsdiebstahl in/aus Kfz

Frankfurt (ots) - (lo) Am 24. Juli 2022 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße in Bockenheim, mutmaßlich durch die Dachterrassentür. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock. Der Einbrecher konnte mehrere Elektrogeräte aus der ...

