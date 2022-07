Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220726 - 0808 Frankfurt-Bockenheim: Geldwechselbetrug am Verkaufsstand

Frankfurt (ots)

(dr) Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Abend (25. Juli 2022) in Bockenheim eine Obstverkäuferin an ihrem Verkaufsstand "über den Tisch gezogen" und Bargeld erbeutet.

Gegen 18:30 Uhr begab sich ein älterer Mann in der Leipziger Straße zu einem Obststand und sprach die dortige Verkäuferin an, um bei ihr Geld zu wechseln. Er übergab der Frau 400 Euro in 10-Euro-Scheinen. Gemeinsam zählte man das Geld. Sie händigte ihm wieder den gleichen Geldbetrag in 50-Euro-Scheinen aus. Während des zweiten Zählvorgangs gelang es dem Mann offenbar, sich unbemerkt am Stapel mit den gezählten 10-Euro-Scheinen zu bedienen. Als die Frau das gewechselte Geld erneut zählte, fiel ihr der Verlust von 190 Euro auf. Der Betrüger hatte sich bereits aus dem Staub gemacht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 70 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, fehlende Schneidezähne, sprach deutsch mit Akzent; bekleidet mit einem dunklen kurzärmeligen Polohemd, einer dunklen Hose und einer Kappe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

