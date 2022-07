Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220725 - 0807 Frankfurt-Flughafen: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Frankfurt (ots)

(lo) Am 24. Juli 2022 gegen 09:30 Uhr kam es an der Straßenkreuzung Hugo-Eckener-Ring Ecke Kapitän-Lehmann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem VW Passat.

Im Rahmen einer Einsatzfahrt befuhren die Polizeibeamten den Hugo-Eckener-Ring in östliche Richtung samt Nutzung der Sonder- und Wegerechte. Beim Einfahren in die Kapitän-Lehmann-Straße in Richtung Unterschweinstiege kollidierte der Streifenwagen mit einem zeitgleich auf die Strecke einbiegenden VW Passat, welcher aus Richtung Unterschweinstiege die Straße befuhr. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben hierbei unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen 5-stelligen Geldbetrag. Eine Weiterfahrt war am Ende nicht mehr möglich, weshalb das Abschleppen beider Fahrzeuge erfolgte.

