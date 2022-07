Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220725 - 0806 Frankfurt-Innenstadt: Zwei Personen mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend, den 23. Juli 2022, verletzte ein 30-jähriger Mann in der Reineckstraße zwei 43 und 49 Jahre alte Männer mit einem Messer. Der 30-Jährige konnte nach der Tat festgenommen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Beschuldigten und den zwei Geschädigten zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Dabei sollen die Geschädigten auf den am Boden liegenden Beschuldigten eingetreten haben. Als die zwei 43- und 49-Jährigen von diesem abgelassen und sich zu Fuß in Richtung Reineckstraße begeben hätten, habe der 30-Jährige die Verfolgung aufgenommen. Er zog ein Messer mit über 30 cm Klingenlänge und griff beide Männer von hinten an. Dabei verletzte er den 43-Jährigen am Oberarm sowie den 49-Jährigen an der Hand und ebenso am Oberarm. Alarmierte Einsatzkräfte des Überfallkommandos leisteten vor Ort Erste Hilfe und konnten so die starke Blutung am Arm des 49-Jährigen stoppen. Der 30-jährige Angreifer konnte durch Mitarbeiter des städtischen Verkehrsunternehmens festgehalten werden. Eine Streife des 1. Polizeireviers verbrachte ihn nach seiner Festnahme auf ein Polizeirevier. Während der 43-jährige Geschädigte nach ambulanter Behandlung bereits wieder vor Ort entlassen werden konnte, kam der 49-Jährige aufgrund der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 30-jährige Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Was Auslöser des Streits war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

