Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220725 - 0805 Frankfurt/Frankfurter Berg: Wohnhausbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 24. Juli 2022, gegen 14.50 Uhr, kam es zu einem Brand an einem Wohnhaus in der Sonnentaustraße. Ausgangspunkt war ein hölzerner Verschlag auf der Dachterrasse des Anwesens. Die Bewohner auch der angrenzenden Häuser konnten diese unverletzt verlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 EUR beziffert. Die Ursachenermittlung dauert an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell