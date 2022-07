Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220724 - 0802 Frankfurt - Ginnheim: 91-Jähriger tot aufgefunden

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend kam es in Ginnheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Auf einer Sitzbank wurde ein 91-jähriger Mann aufgefunden, der sich offenbar mit einer Schusswaffe das Leben nahm.

Gegen 19:00 Uhr meldete sich über den Notruf ein Passant, welcher in einer Grünanlage, in Höhe der Hügelstraße 208, einen Mann auf einer Bank vorfand, der verstorben sei und eine Schusswunde aufweisen würde. Alarmierte Polizeikräfte konnten vor Ort die Meldung bestätigten. Anwohner hatten auch einen Knall gehört. In unmittelbarer Nähe des Leichnams konnte ein Revolver aufgefunden werden. Nach den ersten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der Verstorbene legal im Besitz von mehreren Schusswaffen befand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das Geschehen deutet auf ein Suizid hin.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

